Warten auf Urteil"Er durfte noch rauchen, dann ist er exekutiert worden"

Der Prozess um einen 18 Jahre alten Mord an einem Italiener geht heute weiter: Steirischer Ermittler und Chef des Opfers wurden befragt. Plädoyers sind im Gange, das Urteil wird in den Abendstunden erwartet.

Prozess um Auftragsmord am Grazer Straflandesgericht © APA/ERWIN SCHERIAU

Im Grazer Straflandesgericht ist am heutigen Freitag der Prozess gegen zwei Männer fortgesetzt worden, die 2001 in der Oststeiermark an einem Mordkomplott gegen einen Italiener mitgewirkt haben sollen. Der eine soll direkt an der Tötung des Mannes beteiligt gewesen sein, der andere den Plan ersonnen haben. Als Zeuge war ein steirischer Ermittler geladen, der erst etwas später zu dem Fall dazu gekommen war.