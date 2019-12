Der Prozess um einen 18 Jahre alten Mord an einem Italiener ging am Freitag in den späten Abendstunden in Graz zu Ende. Die Geschworenen fällten zwei Schuldsprüche. Das Urteil: 17 und 18 Jahre.

Prozess um Auftragsmord am Grazer Straflandesgericht © APA/ERWIN SCHERIAU

Im Grazer Straflandesgericht ist am späten Freitagabend der Prozess gegen zwei Männer zu Ende gegangen, die 2001 in der Oststeiermark an einem Mordkomplott gegen einen Italiener mitgewirkt haben sollen. Der eine soll direkt an der Tötung des Mannes beteiligt gewesen sein, der andere den Plan ersonnen haben. Die Geschworenen haben es sich nicht leicht gemacht. Nach stundenlangen Beratungehn fällten sie in dem Indizienprozess zwei Schuldsprüche. Die Strafen im Ausmaß von 17 und 18 Jahren Haft sind noch nicht rechtskräftig.