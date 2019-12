Polizeieinsatz am Freitag in Weiz.

Sicherheitshalber wurde zunächst die Cobra angefordert © Jürgen Fuchs

Ein Polizeieinsatz sorgte am Freitag in Weiz für Aufsehen. Ein Mann hatte offenbar in seiner Wohnung randaliert und mit einem Hammer einen Tisch eingeschlagen - weil es auf Facebook ein Foto geben soll, wo der Betroffene mit einer Waffe zu sehen ist, wurde auch die Cobra angefordert.