Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Weizer Christkindlmarkt © (c) HERWIG HERAN

Pünktlich um 18 Uhr erstrahlte am Freitag Abend Weiz im weihnachtlichen Lichterglanz. Dafür sorgte Bürgermeister Erwin Eggenreich mit dem Zusammenschluss der Stromkabel bei der offiziellen Eröffnung des vom Stadtmarketing Weiz organisierten Christkindlmarktes in der Weizer Altstadt. Erstmals findet der traditionelle Markt mit einem neuen, um den Christbaum gestalteten, Hüttendorf auf dem Südtirolerplatz statt und findet an allen vier Adventsamstagen von 10 bis 18 Uhr auch in den angrenzenden Straßen seine Fortsetzung. Neben weihnachtlichem Kunsthandwerk umd Geschenksideen für das Fest bieten auch verschieden Weizer Vereine Glühwein, Puntsch, Brötchen und Mehlspeisen an.