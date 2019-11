Junge Weizerinnen und Weizer sind am Freitag zum zweiten Mal auf die Straße, um mehr Klimaschutz einzufordern.

Fridays for Future in Weiz

Heute demonstrieren die Schüler der VS Weiz © Georg Tomaschek

Auch die Natur hilft mit: Die zweite Weizer "Fridays for Future"-Demo kann heute bei trockenem Wetter stattfinden. Von den Schulen in der Offenburgergasse aus marschierten mehr als 100 Schülerinnen und Schüler mit einigen Eltern und Privatpersonen über die Birkfelderstraße zum Südtirolerplatz. Laut Organisatorin Marie-Theres Zirm sind heute "mehr Kinder, weniger Erwachsene" unterwegs, als beim ersten Termin im September. Damals wurden 120 Teilnehmer gezählt - "immerhin ein Prozent aller Weizer", in Wien wären das fast 20.000 Menschen.