Die Spinde der NMS Sinabelkirchen wurden verschandelt. © NMS Sinabelkirchen

Am Donnerstag ging folgende Meldung bei der Polizei Markt Hartmannsdorf ein: Von den 110 Spinden der Neuen Mittelschule Sinabelkirchen seien 78 beschädigt worden, wahlweise mit Nazi-Parolen, Hakenkreuzen oder SS-Runen. Die Sprüche und Symbole sollen mit einem spitzen Gegenstand in die Metallspinde geritzt worden sein. Daraufhin fiel ein Verdacht auf Teilnehmer des traditionellen Perchtenlaufs in Sinabelkirchen (von 15. auf 16. November), weil den Perchten - mehr als 600 Personen aus 36 Perchtengruppen - die Möglichkeit gegeben worden war, sich in der NMS-Umkleide umzuziehen.