Die Frau hatte eine Zwölfjährige und eine Dreizehnjährige um Zigaretten gefragt, weil diese sagten, keine zu haben, zückte sie ein Taschenmesser und bedrohte die Mädchen. Die Frau wurde festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.

Raubversuch in Weiz

Symbolbild © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Eine 30-Jährige hat am Freitag gegen 16 Uhr in Weiz versucht zwei Mädchen, sie sind erst zwölf und 13 Jahre alt, zu berauben. Sie hatte von den Schülerinnen Zigaretten gefordert. Als diese laut Polizei sagten, sie hätten keine, zog die Frau ein Taschenmesser aus der Manteltasche und bedrohte die beiden mit dem Umbringen. Die Mädchen konnten fliehen und die Polizei alarmieren. Die 30-jährige Angreiferin wurde wenig später geschnappt und in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Eine mögliche psychische Erkrankung bei der Angreiferin wird geprüft.