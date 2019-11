Facebook

Sonst ziehen sie an einem Strang: Nicole Hermann (l.) und Isabella Rauchenberger in ihrem „SinnesReich“ © Katharina Lagler

Nachdem das alte Feuerwehrhaus im Gleisdorfer Ortsteil Nitscha-Dorf mehrere Jahre leer stand – die Freiwillige Feuerwehr Nitscha zog 2011 um – strotzt es nun wieder vor Leben: 70 Kinder samt Eltern gehen dort jede Woche ins Obergeschoß, das schon beim ersten Blick nicht nur Kinderherzen höherschlagen lässt. Kletterwände da wie dort, Hängematten in der Mitte des Raumes, eine „Bohnentonne“ zum Eintauchen in der einen Ecke, ein Trampolin in der anderen. Alles in diesem Turnsaal schreit förmlich danach, ausprobiert zu werden.