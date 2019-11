Facebook

In St. Ruprecht bleiben immer wieder Lkw in der Gartengasse hängen © FF St. Ruprecht/Raab

Einige Feuerwehrleute in St. Ruprecht an der Raab dachten zunächst an einen Fehler im Alarmierungssystem, denn es schien komplett die gleiche Meldung auf ihrem Handy auf wie fünf Tage zuvor: "Lkw steckt in der Gartengasse fest." Doch schnell war klar, dass es sich tatsächlich neuerlich um den gleichen Tatbestand handelte. Wie schon am 14. November blieb also auch am Dienstagabend wieder ein Sattelschlepper in der Wiese stecken.