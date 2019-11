Ein Pkw-Lenker verfuhr sich in Mittersdorf an der Raab und landete in einem Waldweg. Die Feuerwehr musste das Fahrzeug bergen.

Der Pkw drohte abzustürzen, konnte von der Feuerwehr aber gesichert werden © FF Hohenkogl

Es war ein nicht alltäglicher Einsatz, den die Feuerwehr Hohenkogl am Sonntag zu bewältigen hatte. Es galt zwar nur ein Fahrzeug zu bergen, doch dieses war ein Stück entfernt von den Hauptverkehrsstraßen in einem Waldweg in Mitterdorf an der Raab gestanden.