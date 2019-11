Der Jugendliche verlor Freitagabend in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Moped. Zum Glück stoppte ein entgegenkommendes Auto noch rechtzeitig.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unfall bei Gleisdorf © RK (Symbolbild)

Der Moped-Lenker (15) war am Freitag gegen 21 Uhr mit einem Freund (14) am Moped unterwegs. Auf der Gemeindestraße von Kleeberg (Gleisdorf) fuhren sie bergab, doch in einer Rechtskurve verlor der Jugendliche die Kontrolle und stürzte.