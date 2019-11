Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wollsdorf: Hier gibt es auch für Zweiräder keine Parkplätze – die Mopeds stehen am Bahnsteig © Jonas Pregartner

Ziemlich gewundert hat sich unsere Leserin bei ihrem Ausflug von Weiz nach Fürstenfeld. Sie steigt in der Bezirksstadt in den Zug der Steiermarkbahn und kauft dort bei der Zugbegleiterin ein Ticket – um 9,10 Euro. In Gleisdorf steigt sie in den Linienbus um, der sie nach Fürstenfeld bringt.