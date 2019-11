Die geöffneten Wahllokale und Wahlzeiten am vorgezogenen Wahltag im Bezirk Weiz.

Am 24. November findet die Landtagswahl statt. Am vorgezogenen Wahltag kann man aber bereits heute, Freitag (15. November), seine Stimme abgeben. Pro Gemeinde hat ein Wahllokal geöffnet - zumindest zwischen 17 und 19 Uhr. Wer eine Wahlkarte beantragt hat, kann an der vorgezogenen Stimmabgabe übrigens nicht teilnehmen.