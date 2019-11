St. Kathrein am Hauenstein Lkw-Bergung auch auf der anderen Seite des Alpl

Facebook

Der Lkw blieb hängen und rutschte mit der rechten Seite in den Straßengraben © FF St. Kathrein/H.

Das Alpl ist für Sattelschlepper im Winter ein schwerer Brocken. Das hat sich am Mittwoch, als wieder ein bisschen Schnee auf der B72 zwischen Birkfeld und Krieglach gefallen war, unter Beweis gestellt. Während am frühen Nachmittag schon die Feuerwehr aus Krieglach ausrücken musste und darüber sehr verärgert war, war es ein paar Stunden später auch für die Kollegen aus St. Kathrein am Hauenstein im Bezirk Weiz so weit. Um 15.26 Uhr wurde man zu einer Lkw-Bergung auf Höhe des Gasthofs Roseggerhof alarmiert. Im Gegensatz zur obersteirischen Seite war zu diesem Zeitpunkt hier noch keine Kettenpflicht für Lkw ausgeschildert, der Fahrer hatte also zumindest kein Gebot missachtet.