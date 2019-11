Facebook

Ein volles Haus im DejaVu Weiz © Maturanten HAK Weiz

Anders als zahlreiche andere steirische Schulen, wo schon dieses Wochenende gefeiert wurde, haben die rund 80 Maturantinnen und Maturanten der HAK Weiz ihren Maturaball noch vor sich: Er steigt am 4. Jänner unter dem Motto "HAK School Musical - We're breaking free" im Kunsthaus Weiz. Gefeiert wurde in Weiz dieses Wochenende aber trotzdem: Die Maturierenden der HAK luden zur Pre-Maturaball-Party ins DejaVu.