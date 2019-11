Facebook

Auf Initiative der Jazzbegeisterten Musikpädagogin Annette Giesriegl, die nach ihrem Studium an der Grazer Musikhochschule in der Musikschule Weiz Gesang unterrichtet, starteten vor 20 Jahren „Vokal Jazz Nights“ mit jungen Talenten aus der Musikschule Weiz. Die ersten Jahre fanden diese an mehreren Abenden im Jazzkeller Weberhaus, später im Europasaal und seit zehn Jahren im Kunsthaus Weiz statt. „Das waren insgesamt 57 Aufführungen in den vergangenen 20 Jahren mit 244 teilnehmenden Musikern und Vokalisten, dazu kamen noch 20 Reisen der Ensembles zu Jugendmusikfestivals in ganz Europa“ berichtet Annette Giesriegl, die das Jubiläumskonzert moderierte und die Teilnehmer interviewte. Waren die „Vocal Jazz Nights“ schon immer ein besonderer Höhepunkt im Musikschuljahr so wurden diese beim Jubiläumskonzert getopt.