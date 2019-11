Facebook

Es wird gruselig. Die Zeit der Perchtenläufe bricht an und im Bezirk Weiz sind das gar nicht so wenige. Start ist schon am kommenden Samstag, 9. November, in Strallegg. Dort „teifeln“ die Joglland Teifl ab 19 Uhr bei der Eishütte herum. Am Freitag nächster Woche, am 15. November, geht es schon weiter, und zwar in Sinabelkirchen beim Perchtenlauf am Marktplatz (ab 17.10 Uhr). Am 16. November haben die Joglland Teifl in Birkfeld ihren nächsten Auftritt: Ab 18 Uhr finden sich dort mehrere Perchtengruppen ein, danach gibt es eine After-Perchten-Party. Die Rabenwalder Bergteifl’n laufen am Sonntag, 17. November, in Lebing ab 17 Uhr durch den Ort.