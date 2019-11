Facebook

Das sind die Schauspielerinnen und Schauspieler von „Vorhang auf“ in Markt Hartmannsdorf © Andreas Traxler

Bis 1999 gab es in der Region kaum Theatergruppen. Also hatten Karl Fritz, seine Gattin Frieda Fritz, Peter Heidenbauer und Rupert Pendl aus Markt Hartmannsdorf mit ihrer Idee, eine Theatergruppe zu gründen, bald Erfolg: Die Gruppe „Vorhang Auf“ konnte sich schnell einen Namen machen. Nach einer Anzeige in den „Hartmannsdorfer Nachrichten“ meldeten sich zahlreiche interessierte Bürgerinnen und Bürger zum Mitspielen.