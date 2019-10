Facebook

Ein würdiger Empfang vor der Stadtpfarrkirche. © Steirischer Jagdschutzverein

Der Steirische Jagdschutzverein (Zweigverein Gleisdorf) organisierte unter Obmann Reinhard Hofer und Stellvertreter Reinhard Otter am 26. Oktober eine "Bezirkshubertusfeier" in Gleisdorf. Hofer: "Diese Feier findet alle Jahre in einem anderen der drei Zweigvereine - Gleisdorf, Weiz und Birkfeld - statt." Versammelt haben sich die Jägerinnen und Jäger am Bahnhof Gleisdorf: dort wurden sie vom Singkreis Laßnitzthal mit Jagdliedern empfangen.