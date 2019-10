Passail Mit Moped gegen Kuh geprallt: Fahrerflucht

In Passail trieb ein Bauer eine Kuhherde über die Straße. Ein Mopedlenker dürfte das übersehen haben und prallte gegen eine Kuh. Der Lenker flüchtete sofort mit seinem Fahrzeug.

Im Einsatz war die Polizei Passail © APA/LUKAS HUTER

Zu einem nicht alltäglichen Vorfall kam es am Dienstagvormittag in Passail. Ein Bauer trieb gerade eine Kuhherde über die Landesstraße und sicherte das auch mit Warnweste und einer Kelle ab. Ein Mopedlenker dürfte trotzdem nichts davon bemerkt haben, denn er prallte in eine Kuh. Das Tier dürfte mit leichten Verletzungen davon gekommen sein, eine Untersuchung beim Tierarzt steht noch aus.