St. Ruprecht an der Raab Warum dauerte Sanierung von 500 Metern Straße sieben Monate?

Die Baustelle in der Fünfinger Straße in St. Ruprecht ist im Fertigwerden, erhitzt aber immer noch die Gemüter. Baufirma rechtfertigt sich mit zusätzlichen Arbeiten, die vorher so nicht geplant gewesen wären. Bürger monieren fehlende Pönale im Vertrag.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gehsteig und Fahrbahn in der Fünfinger Straße sind asphaltiert, jetzt müssen nur noch kleine Maßnahmen fertig gemacht werden © Raimund Heigl

Die gute Nachricht vorne weg: Die Fünfinger Straße in St. Ruprecht wurde in dieser Woche asphaltiert, Gehsteige und Straße sind so weit fertig und es sind nur noch kleine Maßnahmen rundherum nötig.

Doch der Ärger über diese Baustelle ist in der Bevölkerung noch nicht verflogen. „Es hat jede Woche Beschwerden gegeben“, berichtet Bürgermeister Herbert Pregartner (ÖVP).