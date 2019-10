In Weiz prallte am Dienstagabend ein Moped gegen einen Pkw. Die zwei 15-Jährigen, die auf dem Moped saßen, wurden schwer verletzt. Erst am Montag hatte es zwei Unfälle im Bezirk Weiz gegeben, bei denen Einspurige gegen Autos geprallt waren.

Der Unfall passierte in der Stadtgemeinde Weiz © FF Weiz

Am Dienstag gegen 19.45 Uhr fuhr ein 44-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Weiz in der Krottendorfgasse in Weiz in Richtung Krottendorf. Als er nach links zu einem Haus zufahren wollte, hielt er seinen Pkw auf der Fahrbahn an, um das Öffnen eines elektrischen Einfahrtstores bei einer Hauszufahrt abzuwarten.