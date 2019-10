Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Großen Stieren wird ab Mittwoch in Gleisdorf eine große Bühne geboten © Jürgen Fuchs

Der Andrang – auch internationaler Gäste – ist heuer so groß, dass es für „Jedermann“ und die anderen Hauptdarsteller morgen sogar eine Zusatzvorstellung gibt. In Gleisdorf. Und nicht am Salzburger Domplatz. Denn „Jedermann“ ist einer von 38 Zuchtstieren, die am Mittwoch und Donnerstag „am Tieberhof“ vor den Vorhang bzw. vor die Stalltür geholt werden.