In Fladnitz an der Teichalm wurden Freitagnacht Büroräume beschädigt und eine Menge Bargeld gestohlen - die Polizei fahndet noch nach den Tätern.

Den Tätern auf der Spur © Zerbor - stock.adobe.com

Eine Einbruchstour in der Nacht auf Freitag zog eine Spur der Verwüstung nach sich. In Fladnitz an der Teichalm wurden mehrere Büroräume im Gebäude einer Metallfirma durchsucht, auch in ein Gemeindegebäude und ein Geschäft wurde eingebrochen.