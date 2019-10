Das Fahrzeug war in St. Kathrein am Offenegg mit einem Brückengeländer touchiert und musste daraufhin mit einem Kran geborgen werden.

Zwei Feuerwehren waren im Einsatz © Sujet/Jonas Pregartner

Die Freiwilligen Feuerwehren Heilbrunn und St. Kathrein am Offenegg wurden am Montagabend zu einer Fahrzeugbergung alarmiert: Aus unbekannten Gründen war ein Pick-up auf der L353 kurz nach Granitz (Gemeinde St. Kathrein/O.) in ein Brückengeländer gekracht.