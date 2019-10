Die B72 wird am Dienstag saniert und daher von 9 bis 21 Uhr gesperrt.

In Birkfeld

Am Dienstag, 8. Oktober, ist die B72 in Birkfeld beim Autohaus Friesenbichler von 7 bis 21 Uhr gesperrt. Grund ist, so Straßenmeister Karl Kothgasser, dass die Kurve neu asphaltiert wird, nachdem die Fahrbahn tiefe Spurrinnen hat.