Bei einem Motorradunfall am Samstagnachmittag wurde in Markt Hartmannsdorf ein 58-Jähriger von einer Pkw-Lenkerin erfasst. Der Verletzte wurde ins Spital geflogen.

© (c) APA/LUKAS HUTER

Am Samstagnachmittag kollidierte in Markt Hartmannsdorf eine 81-jährige Pkw-Lenkerin mit einem 58-jährigen Motorradfahrer. Zum Unfall kam es gegen 13:15 Uhr. Die 81-Jährige aus dem Bezirk Weiz dürfte den Motorradfahrer beim Abbiegen an einer Kreuzung übersehen haben. An der Kreuzung wollte die Frau gerade nach links auf die L 366 abbiegen. Dabei dürfte sie den 58-jährgen Motorradfahrer aus Weiz übersehen haben. Der 58-Jährige erlitt Kopf- und Fußverletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz gebracht.