Nationalratswahl Stark wieder oststeirischer Vorzugsstimmenkaiser

Christoph Stark am Wahltag © Ulla Patz

Im Jahr 2017 war der Gleisdorfer Bürgermeister Christoph Stark bei der Nationalratswahl dank seiner damals 10.592 Vorzugsstimmen erstmals in das Parlament eingezogen - damals überholte er als Listen-Dritter die vor ihm gereihte Agnes Totter und durfte in das Hohe Haus in Wien einzihen. Heuer führte er den Regionalwahlkreis 6b bereits an (2017 noch Reinhold Lopatka) und Christoph Stark erhielt wieder die meisten Vorzugsstimmen: 7255. Lopatka folgte ihm mit 2414 Vorzugsstimmen, Totter kam auf 1777.