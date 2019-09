St. Ruprecht an der Raab

© (c) Fuchs Juergen

Rund 45 Minuten zähen Verkehr gab es Montagvormittag in St. Ruprecht an der Raab: Auf der B64 kam es zwischen Bahnübergang und Unterführung zu einem Auffahrunfall - der Grund war laut Polizei Unachtsamkeit. "Neun von zehn Verkehrsteilnehmern fahren hier nur zwischen Gleisdorf und Weiz hin und her", erklärt der stellvertretende Postenkommandant Markus Sumper, "da geben viele Fahrer leider zu wenig Acht." Bei beiden Fahrern handelte es sich um Einheimische, Alkohol oder andere Fremdeinflüsse konnten ausgeschlossen werden.