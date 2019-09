Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei einem Fitnessstudio in Gleisdorf wurden die Scheiben beschossen © privat

Ein unbekannter Schütze treibt in den letzten Tagen im Raum Gleisdorf sein Unwesen. Nachdem am Wochenende vier Fensterscheiben in einem Fitnessstudio durch Schüsse beschädigt worden waren, wurden nun weitere Vorfälle bekannt. Und es gibt auch schon eine Spur zum Täter, der aus einem fahrenden Auto heraus geschossen haben dürfte.

Ebenfalls in der Nacht auf Samstag wurde auf zwei auf der B64 fahrende Autos geschossen. Ein Vorfall wurde in Unterfladnitz (wir berichteten), ein weiterer in Albersdorf gemeldet. Dabei wurde eines der Autos an der Windschutzscheibe getroffen, das andere an der Tür. Die beiden Lenkerinnen der Autos blieben unverletzt.

In Albersdorf wurde auch auf zwei Haltestellen geschossen, die Glasscheiben der Wartehäuschen gingen zu Bruch. Und ein auf einem Parkplatz in Albersdorf abgestellter Pkw wurde im Bereich der Heckleuchte beschädigt, auch dort hatte der Schütze zugeschlagen. Die Polizei Gleisdorf schätzt den Gesamtschaden schon auf mehrere Tausend Euro.

Gasdruck-Waffe

Bisherige Ermittlungen lassen darauf schließen, dass der Täter aus einem fahrenden Auto geschossen hat. Vermutlich handelt es sich um einen grau lackierten Pkw mit Fließheck mit integrierten eckigen Nebelscheinwerfern - vermutlich ein Auto der Marke VW.

Der Schütze verwendet offenbar eine Gasdruckwaffe und als Munition Stahlkugeln mit einem Durchmesser von acht Millimetern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gleisdorf entgegen: Tel. 059133 - 6264.