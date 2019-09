Nicht nur in München, sondern auch in acht Weizer Lokalen herrscht seit Samstag Oktoberfestimmung. Bürgemeister Erwin Eggenreich verkündete nach dem Anstich des Puntigamer Herbstbierfasses "O'zapft is".

Oktoberfest in Wweiz © (c) HERWIG HERAN

In Jupp Doppelhofers „Billard -The Pub“ erfolgte der Auftakt zum 5. Weizer Oktoberfest, bei dem auch alle Verteter der acht Lokale mit dem frisch gezapften Bier auf das Oktoberfest angestoßen haben. Dieses wird in den Lokalen Café Alibi, Café DejaVu, Café Esprit, Café La Vita, Café Weberhaus, Roadhouse und Tollhaus gefeiert. Für alle „Buam und Madln“, die in fescher Tracht gekommen waren, gab es an diesem Festabend ein Freibier oder ein alkoholfreies Getränk. Auf der Speisekarte vieler Lokale wurden zum Bier auch Weißwust mit Laugenbrezen serviert. In feschen Dirndln zog auch die Tanzgruppe von Lisa Zarnhofer durch die Lokale und sorgte dort für Stimmung und Unterhaltung und lud zu einem Selfie-Wettbewerb des Stadtmarketings ein.