© FF Gleisdorf

War es der Leberkäse oder doch ein Schweinsbraten? Egal, Hauptsache, auf die Feuerwehr ist Verlass: Wegen angebranntem Kochgut in der Feinkost-Vitrine kam es am Freitagvormittag in einem Gleisdorfer Supermarkt zu starker Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Gleisdorf rückte mit dem Überdrucklüfter aus und sorgte so dafür, dass der Rauch über eine Dachöffnung abziehen konnte und der Geschäftsraum wieder rauchfrei war. Kundinnen und Kunden, die währenddessen im Supermarkt einkauften, ließen sich vom Rauch und dem Feuerwehr-Einsatz aber nicht aus der Ruhe bringen, wie es heißt.