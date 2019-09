Auch in 13 Gemeinden aus dem Bezirk Weiz wird heute zu einer Fotoaktion im Rahmen der Bewegung "Fridays for Future" aufgerufen.

In Puch bei Weiz wurde schon im Vorfeld der Aktion ein Ortstafel-Foto gemacht © Sommerbauer

Mehr als 600 Gemeinden in Österreich machen am heutigen Freitag beim Aktionstag von „Fridays for Future Austria“ mit, um auf die Wichtigkeit von klimapolitischen Maßnahmen hinzuweisen. Auch 13 Gemeinden aus dem Bezirk Weiz beteiligen sich an einer Ortsschild-Aktion und laden alle Interessierten dazu ein. Die Initiative dazu ging größtenteils von Privatpersonen aus. Geplant ist, gemeinsam bei einer Ortstafel Fotos mit dem Streikspruch „Für die Zukunft“ zu machen. Dabei sind: