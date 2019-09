Schwerer Arbeitsunfall in einer Obstanlage in der Gemeinde Mitterdorf an der Raab (Bezirk Weiz). Eine Person dürfte von einem Traktor erfasst und dabei schwer verletzt worden sein.

Der Notarzthubschrauber ist im Einsatz © Jürgen Fuchs

In der Gemeinde Mitterdorf an der Raab (Bezirk Weiz) hat sich am frühen Montagnachmittag ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Ersten Informationen zufolge wurde eine Person in einer Obstanlage von einem Traktor, der ins Rutschen gekommen war, erfasst und gegen eine Säule gerdrückt. Die Person dürfte schwer verletzt worden sein. Der Notarzthubschrauber ist im Einsatz.