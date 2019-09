Facebook

© Jürgen Fuchs

Am Freitagnachmittag sorgte ein Feuerwehr-Einsatz mitten in Weiz, der eigentlich gar keiner war, kurz für Aufsehen: An der Kreuzung von Kapruner-Generator-Straße und Siegfried-Esterl-Gasse, also gegenüber vom Roten Turm, war es zu einem Unfall zwischen einem Fahrrad und einem Pkw gekommen. Der genaue Unfallhergang ist laut Polizei noch ungeklärt. Die Fahrradlenkerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ins LKH Weiz gebracht. Für die Feuerwehr gab es aber nichts zu tun, warum sie überhaupt alarmiert wurde, ist ebenso unklar. "Es war zum Glück alles nicht so spektakulär", heißt es bei Feuerwehr und Polizei.