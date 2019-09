Am 24. November wird der steirische Landtag gewählt. Fast in allen Parteien laufen Gespräche über die Kandidaten.

Am 24. November wird der Landtag neu gewählt © dpa-Zentralbild/Robert Michael

Die Wahlschlacht um den Nationalrat am 29. September ist noch gar nicht geschlagen, da beschäftigt schon der nächste Urnengang die Parteigremien. Die Landtagswahl am 24. November wirft ihre Schatten voraus. Der Bezirk Weiz bildet mit den Bezirken Südoststeiermark und Hartberg-Fürstenfeld den Wahlkreis 2. Für die Wahl wird von den Parteien eine gemeinsame Liste erstellt, wer an erster Stelle steht, schnapsen sich die Bezirksparteiobleute aus. Auf die Listenerstellung darf man gespannt sein.