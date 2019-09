Kleine Zeitung +

Art on the Wave Das Gleisdorfer Wellenbad als Galerie

Zehn Künstler und Künstlerinnen des Kulturpakt Gleisdorf luden zur Ausstellung "Art on the wave". In außergewöhnlichem Ambiente im Wellenbad Gleisdorf gab es unterschiedliche künstlerische Darbietungen zu entdecken.