Kleine Zeitung +

Kultur-Herbst in Weiz Schräges, Klassik und sogar ein politischer Aufreger

Vielfältig präsentiert sich der Kulturherbst in der Bezirksstadt Weiz. Es gibt viel Kabarett, Klassik und Jazz, aber auch eine spannende Veranstaltung am Hofbauer-Teich, in der auch eine politisch brisante Installation gezeigt wird.