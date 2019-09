Kleine Zeitung +

St. Kathrein am Offenegg 79-Jährige mit E-Bike gestürzt und schwer verletzt

Eine 79-jähirge Niederösterreicherin stürzte am Sonntag mit ihrem E-Bike in St. kathrein am Offenegg und verletzte sich schwer. Sie wurde mit dem Hubschrauber ins LKH Graz geflogen.