Silvia und Bernhard Hausleitner mit ihren Kindern Peter, Anna und Maria © Sonja Berger

Vier Landwirtschaften, alle vier in Mortantsch und alle vier machen morgen ein gemeinsames Hoffest. Und doch ist jede für sich besonders: Bernhard und Silvia Hausleitner halten in Leska Rothirsch-Farmwild, Florian Hutter in Steinberg Jura-Schafe, Josef und Maria Tändl in Leska Milchkühe und Hannes Konrad in Göttelsberg Strauße. "Wir sind so unterschiedlich, dass wir eine perfekte Ergänzung sind“, sagt Bernhard Hausleitner. Also haben die Hausleitners für das Hoffest die drei anderen ins Boot geholt. Anlass ist die Einweihung des Hirsch-Geheges und des Hofkreuzes bei Silvias Eltern, Monika und Franz Frissenbichler, in Leska.