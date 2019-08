Facebook

Vertreterinnen und Vertreter der Stadt und der Weizer Bauernmärkte am Hauptplatz und in Krottendorf präsentieren die Neuerungen © Sonja Berger

Seit 1984 steht Christiana Loder regelmäßig auf dem Weizer Bauernmarkt und verkauft Obst, Säfte, Most, Essig, Marmeladen. Vor ihr hat das schon ihre Schwiegermutter gemacht, eine der Ersten am Weizer Bauernmarkt, den es seit 68 Jahren gibt. Und nun sind auch schon ihre Tochter und der Schwiegersohn dabei, die den Betrieb weiterführen. „Ich bin gerne unter Leuten. Ich habe Verkäuferin gelernt und dann in eine Landwirtschaft eingeheiratet – aber so bin ich wieder zum Verkaufen gekommen“, schmunzelt sie.