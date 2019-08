Facebook

Am Sonntagabend kurz nach 19 Uhr beabsichtigte der Vater (48) eines Neunjährigen in St. Ruprecht an der Raab, ein Lagerfeuer mit Papier und kleinen Hölzern zu entzünden. Dabei stand der Neunjährige mit dem Rücken zum Feuer, wobei sein Polyester-Shirt plötzlich Feuer fing. Zeugen versuchten, die Flammen des in Brand geratenen Shirts sofort zu löschen, indem sie den Neunjährigen am Boden drehten. In der Folge leisteten sie sofort Erste Hilfe und rissen dem Buben das T-Shirt vom Körper.