Hofstätten an der Raab Pkw: Totalschaden nach Aufprall an Brücke

Auf der B68 in Fahrtrichtung St. Margarethen an der Raab prallte am Dienstagabend ein Pkw gegen eine Brücke und wurde dann auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Der Lenker blieb unverletzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

An dem Fahrzeug entstand Totalschaden © FF Hofstätten an der Raab

Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstagabend auf der B68 im Gemeindegebiet von Hofstätten an der Raab. Ein Pkw-Lenker war mit seinem Fahrzeug von Gleisdorf kommend in Fahrtrichtung St. Margarethen an der Raab unterwegs, als er südlich der Raststation Dokl rechts auf Bankett geriet und in der Folge gegen eine Brücke prallte. Der Pkw wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert ohne ein anderes Fahrzeug zu treffen und touchierte auf der anderen Seite noch einen Verkehrsstipfel. Dann kam der Pkw zum Stillstand. Der Lenker blieb unverletzt, die Alarmierung "Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person" erwies sich als falsch.