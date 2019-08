Beim Kindle-Storyteller-X-Award ist Carmen Lammer im Finale der besten drei. Der Sieger wird bei der Frankfurter Buchmesse am 17. Oktober gekürt.

Carmen Lammer schrieb heuer ihr fünftes Buch "Glatt und verkehrt" © KK

In diesem Jahr läuft es gut für die Weizer Autorin Carmen Lammer. Zunächst gewann sie beim oststeirischen Literaturwettbewerb Wortschatz in der Kategorie Lyrik. „Da hat Peter Simonischek aus meinem Werk gelesen, das war schon etwas ganz Besonderes“, sagt Lammer. Doch damit nicht genug – hat sie gestern doch erfahren, dass ihr ein noch viel größerer Coup gelungen ist. Lammer steht als eine von nur drei Autorinnen im Finale des Amazon-Kindle-Storyteller-X-Awards, der am 17. Oktober bei der Frankfurter Buchmesse verliehen wird.