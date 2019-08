Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Herbert Klamminger fährt als einziger Österreicher zum Speaker-Bewerb nach New York © Ulla Patz

Kaum vorstellbar, dass der Mann, der vor einem in der Redaktion sitzt, als Kind und Jugendlicher Selbstmordgedanken hatte, weil er in der Schule und auch während der Lehrzeit so gemobbt wurde. Kaum vorstellbar, dass derselbe Mensch heute vor Hunderten Menschen spricht und kürzlich sogar bei einem internationalen Redewettbewerb, dem „Speaker Slam“ in Düsseldorf, die Jury überzeugt hat. Er qualifizierte sich damit für eine weitere Runde der Top Elite 2020 in New York.