Heute um 19 Uhr im Plotzhirsch Neos laden in Weiz und Gleisdorf an den "Polit-Tisch"

Im Plotzhirsch in Weiz findet heute, Dienstag, um 19 Uhr ein Polit-Tisch der Neos statt. Sie wollen mit der Bevölkerung in den Dialog kommen und laden je einmal im Monat in Weiz und Gleisdorf zu Gesprächen.