Rollsplitt wurde einer Lenkerin am Montag am Vormittag in Passail zum Verhängnis: Auf der Haufenreithstraße im Ortsteil Hohenau an der Raab war kürzlich eine Straße saniert worden. Nahe Höhe Grillwirt (Gasthaus Sperl) rutschte der Pkw der Fahrerin auf dem Rollsplitt in einer Kurve aus, kam ins Schleudern und blieb schließlich auf der Seite liegen.