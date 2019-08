Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schwester Brigitta Raith © APA/Fohringer

Der Urwald habe sie schon als Jugendliche fasziniert, erzählt Brigitta Raith auf einer Fahrt von Kinshasa tief in das grüne Kongobecken, wo die Straßen aufhören und Pisten mit tiefen Löchern das Weiterkommen fast unmöglich machen. Größer hätte der Kontrast kaum sein können zu den saftigen Wiesen in Fladnitz an der Teichalm, wo die Familie daheim war. Dennoch fühlte sie sich, als sei sie heimgekommen, schließlich sei sie in einem Wald aufgewachsen.