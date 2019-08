Am 2. Oktober wird zum zwölften Mal der Weizer Jobday durchgeführt. 800 Jugendliche werden sich an 56 Ständen informieren können.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Walter Neuhold (ÖGB), Franziska Ziegler (AMS Weiz), Andreas Schlemmer (Wirtschaftskammer), Georg Spitzer (Geschäftsführer Sajowitz-Dach), Bürgermeister Erwin Eggenreich und Jobday-Koordinator Gerhard Ziegler haben das heurige Programm vorgestellt © Raimund Heigl

Bereits in einer Zeit, als von einem Facharbeitermangel noch lange keine Rede war, wurde in Weiz der Jobday erfunden. Zum zwölften Mal wird er heuer am 2. Oktober von 9 bis 19 Uhr im Weizer Kunsthaus stattfinden. Aktuell sind 53 Betriebe und Beratungsstellen sowie die drei Berufsschulen in Graz, Fürstenfeld und Voitsberg mit Ständen vertreten – es kann sein, dass noch weitere dazu kommen.