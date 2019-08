Für die nächsten Jahre werden Hanna Schwarz aus Ilztal und Judith Maier aus St. Ruprecht an der Raab die Werbetrommel für den steirischen Apfel rühren. Gekrönt werden sie erstmals beim Aufsteirern in Graz.

Königin Hanna I. (rechts) und Prinzessin Judith I. sind ab September die neuen Apfelhoheiten © Christof Hütter

Alles neu bei den Regentinnen des steirischen Apfels: Zum ersten Mal werden die Hoheiten im Rahmen des Kulinarikfests der Bäurinnen beim Aufsteirern am 15. September im Hof der Landwirtschaftskammer gekrönt, sie tragen ein brandneues frisch-saftig-steirisches Dirndl vom steirischen Heimatwerk in den Farben rot, grün und silber. Und neu sind natürlich auch die beiden Regentinnen, die in Kürze Königin Magdalena I. und Prinzessin Lisa I. ablösen werden.